Latitante da 8 anni, catturato in Francia Antonio Cuozzo Nasti: falso nome e seconda vita da chef

Latitante da 8 anni, catturato in Francia il camorrista Antonio Cuozzo Nasti. L’uomo aveva cambiato nome e si era rifatto una seconda vita: era diventato un rinomato chef.

Finito in manette il latitante Antonio Cuozzo Nasti, 56enne originario di Giugliano in Campania rintracciato dalle autorità internazionali in Francia. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno arrestato l’uomo grazie alla collaborazione tra il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polizia Nazionale francese. L’uomo si era rifatto una nuova vita in Costa Azzurra, diventando un rinomato chef. Sogno infranto per Cuozzo, che ora dovrà scontare la pena in carcere.

Antonio Cuozzo Nasti era ormai latitante dal 2014. L’uomo era stato condannato a una pena di 16 anni di reclusione, dopo essere stato ritenuto colpevole di diversi reati per rapina, ricettazione e porto illegale di armi. Il 56enne era anche considerato attiguo al clan camorristico Mallardo (un sodalizio camorristico, operante a nord della città di Napoli, e presenza molto forte nel territorio giuglianese) e facente parte della “Alleanza di Secondigliano”( organizzazione criminale napoletana impegnata quasi tutti i traffici illeciti della città, ovvero contrabbando, estorsioni, appalti, traffico di stupefacenti). L’uomo però non ha mai scontato la sua pena: si era dato alla fuga, e di lui se ne erano perse le tracce.

Grazie quindi alle operazioni di indagine facente parte del progetto europeo “@ON”, curato dalla DIA e in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polizia Nazionale francese, Antonio Cuozzo Nasti è stato infine rintracciato in Francia. L’uomo si era rifatto una vita in una cittadina della Costa Azzurra, a qualche chilometro di distanza da Cannes. Cambiato nome, si era dedicato al settore della ristorazione, diventando un noto chef della cucina italiana in un albergo di lusso francese.

Alle prime luci dell’alba, il latitante è stato sorpreso e catturato nel suo appartamento. Secondo quanto si apprende, con lui non c’era nessuno – pare infatti vivesse da solo – e non avrebbe opposto alcun tipo di resistenza. Arrestato quindi dai carabinieri della Compagnia di Giugliano, ora rimane in attesa del procedimento di estradizione in Italia. Con la cattura di Antonio Cuozzo Nasti sono ora 12 i latitanti arrestati dai militari dell’Arma di Napoli, a partire dal mese di agosto 2021.