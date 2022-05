Ecco le cinque spiagge italiane tra le 40 più belle d’Europa secondo gli inglesi

Dalle sabbie “rosa fenicottero” alle coste più selvagge e incontaminate: il quotidiano britannico The Guardian ha decretato le 40 spiagge più belle d’Europa. Nella lista ci sono cinque località italiane.

Manca poco all’arrivo della stagione estiva – anche se il tempo di questi ultimi giorni non sembra ricordarcelo affatto. Con le restrizioni anti Covid-19 che quest’anno sono sensibilmente meno restrittive rispetto a quelle imposte l’anno scorso, il settore del turismo, così come anche i semplici vacanzieri, sono già alle prese con le mete più gettonate del 2022.

E se c’è chi ancora sta valutando il mare italiano rispetto a quello estero, il report di Demoskopika può fare più chiarezza nella scelta dei più indecisi. L’osservatorio, infatti, ha già previsto – attraverso i dati raccolti dall’ultimo sondaggio – che saranno 92 milioni gli arrivi dall’esterno nel nostro Paese, mentre in totale saranno circa 343 milioni le presenze in tutta Italia – italiani compresi. Inutile dire, appunto, che la prima scelta è il mare.

Dal canto suo, anche il The Guardian celebra la grande attrazione turistica che il nostro Paese esercita in tutto il mondo: e anche in questo caso si parla di spiagge. Per la precisione, nell’ultimo articolo contenente le 40 spiagge più belle d’Europa, 5 sono proprio nel Bel Paese. La scelta (forse) potrebbe non trovare tutti d’accordo.

Ecco le 5 spiagge italiane più belle secondo The Guardian

Nella lista stilata dal Guardian c’è una vasta scelta di mete: dalle “grandi classiche” quali Grecia, Francia (che si portano a casa ben sette “nomination”), Spagna (con sei località), Portogallo, (con cinque spiagge) e Croazia (con tre), si trovano anche i mari dell’Irlanda, della Germania, dell’Olanda, della Turchia, dell’Albania e persino del Montenegro.

Le spiagge italiane scelte dalla redazione britannica sono in totale cinque, e si affacciano sul Tirreno, sullo Ionio e sull’Adriatico: