Roma, aggredita da branco di 8 cinghiali mentre porta a spasso il cane: “È una gran paura”

Roma, 43enne aggredita da un branco di 8 cinghiali mentre porta a spasso il cane. Ennesimo episodio nella Capitale. Forte l’appello al sindaco da parte dei cittadini, tra cui Sandra Milo: “È una gran paura”.

Tanti i cinghiali a spasso per Roma, tanto da non fare nemmeno più notizia. Tranne nei casi in cui gli animali esagerano con la “confidenza”, e attaccano i cittadini inermi della Capitale. L’ultima “apparizione” risaliva ad appena qualche giorno fa, con una numerosa famiglia di ungulati che ha riportato sotto i riflettori la questione della gestione dei rifiuti e del decoro cittadino da parte del sindaco Gualtieri.

Due cinghiali adulti (forse un maschio e una femmina) insieme a quindici cinghialetti sono usciti dal Parco Regionale Urbano del Pineto, per dare spettacolo davanti ai residenti del quartiere della Balduina. Due mesi fa, invece, un filmato ha immortalato due cinghiali femmine mentre allattavano i loro cuccioli in mezzo al traffico di Roma, in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV. A gennaio, addirittura, una famigliola di 12 esemplari era entrata all’interno del pronto soccorso del Policlinico Gemelli, nel nord della Capitale. Oggi, invece, si conta un altro spiacevole episodio ai danni di una donna che stava portando a spasso il cane, sempre in zona Balduina.

Porta a spasso il cane, circondata dai cinghiali

Secondo quanto si apprende dalle fonti, la donna (di 43 anni) stava portando a spasso il cane in via Anneo Lucano, quando all’improvviso si è trovata davanti un branco di otto cinghiali. Gli animali l’avrebbero letteralmente circondata, “minacciando” di caricarla e di attaccarla. Pare che la signora abbia riportato qualche leggera ferita (alcune fonti riportano che la donna è caduta mentre cercava di allontanarsi velocemente dagli animali), e immediata è stata la denuncia ai carabinieri. L’allarme è scattato tempestivamente nella serata tra domenica e lunedì, attorno alla mezzanotte.

Il branco si stava probabilmente aggirando per strada, approfittando della tranquillità del buio, alla ricerca del cibo lasciato nei pressi dei cassonetti dei rifiuti o nei giardini pubblici della zona. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma pare che sia stato il cane della donna che, abbaiando, avrebbe infastidito inizialmente gli animali. Gli esemplari adulti, anche a difendere i cuccioli che erano con loro, avrebbero quindi reagito in maniera aggressiva, cercato di caricare la signora che, nonostante fosse stata accerchiata, è riuscita fortunatamente a scappare.

Ad aiutare la donna, dopo aver sentito le sue grida, sarebbero intervenuti anche alcuni passanti. Da lì a poco, il branco si sarebbe dunque allontanato, dileguandosi nella notte. Non è da escludere, spiegano le fonti, che il branco avvistato in notturna sia lo stesso che già da diversi giorni è stato visto aggirarsi per il quartiere in pieno giorno. In merito a ciò, anche l’attrice Sandra Milo aveva lanciato un appello al primo cittadino di Roma: “Signor Sindaco, so che le stanno a cuore i problemi di Roma: guardi che noi siamo invasi dai cinghiali”, aveva esordito infatti l’attrice rivolgendosi a Gualtieri. E aveva proseguito: “Portiamo fuori i nostri cani e ci ritroviamo davanti così all’improvviso i cinghiali. Le giuro che è una gran paura”.