Caso Assange: oggi sit-in di protesta sotto sede Rai a Roma [VIDEO]

Questo pomeriggio a Roma il comitato Free Assange Italia protesta davanti alla sede Rai per chiedere la libertà di Julian Assange.

Una vicenda che solleva il tema della libertà d’espressione e di informazione nel mondo occidentale.

Oggi a Roma, alle 15,30, ci sarà un presidio davanti alla sede Rai di Roma per chiedere la liberazione di Julian Assange. Il giornalista che con WikiLeaks aveva denunciato i crimini di guerra compiuti dalle truppe americane in Afghanistan e in Iraq è stato da poco estradato – nel silenzio o quasi – negli Stati Uniti. Qui rischia una pena fino a 175 anni di carcere, al culmine di un calvario durato dodici anni. Per questo oggi, nella giornata mondiale della libertà di stampa, il comitato Free Assange Italia ha organizzato un sit-in di protesta in Viale Mazzini 14. Al centro, naturalmente, il tema della libertà di espressione e di informazione. Meteoweek ha intervistato a questo proposito un attivista del comitato Free Assange Italia.