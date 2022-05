Infortuni sul lavoro, Cartabia:«Sconvolta e affranta per morte operaio in cantiere mia casa montagna»

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha confermato la notizia del decesso di un operaio nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della sua casa di montagna

Incidente mortale per un operaio che stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione del garage della casa di montagna del ministro della Giustizia, Marta Cartabia.

La ministra ha confermato la vicenda e ha commentato:«Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata».

Cartabia aggiunge, esprimendo il proprio cordoglio per l’accaduto:«Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti», ha chiosato.