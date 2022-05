Pregliasco avverte:«Prepararsi a nuovi virus, da Bill Gates giusto richiamo»

Il virologo spiega:«Le epidemie segnano la storia da sempre, impariamo la lezione e condividiamo ogni dato»

In un colloquio con Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco spiega come la storia dell’essere umano sia «costellata di disastri e situazioni critiche causati da infezioni batteriche o virali. Tante epidemie l’hanno scandita e determinata da sempre».

Questo perché non bisogna scordare che «virus e batteri hanno un ruolo ecologico, evoluzionistico e di selezione naturale. In questo senso credo che prepararsi a nuove, future emergenze sia un giusto richiamo», prosegue Pregliasco, commentando le affermazioni del miliardario Bill Gates, che in un’intervista ha messo in guardia sulla probabilità che la pandemia di Coronavirus venga alimentata da varianti peggiori e ha invitato i leader di tutto il mondo a prepararsi per affrontare altre crisi sanitarie.

Secondo Bill Gates, ci sarebbe il 5% di probabilità che l’attuale pandemia possa riservarci un peggioramento, mentre a detta di Pregliasco, si tratta di una stima “discutibile”. «Credo che quello di Gates sia un giusto richiamo all’importanza di imparare la lezione di questi anni, attuando tutte quelle attività di coordinamento e condivisione di informazioni che sono e continuano a essere cruciali contro Covid. È importante fare tesoro delle esperienze acquisite e capire come l’interconnessione e lo scambio di dati sia fondamentale per prepararci», chiosa il virologo.