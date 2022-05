A4, scontro tra tir in un tratto “maledetto”: muore camionista

Un nuovo sinistro stradale e un altro morto dopo la serie di tamponamenti di ieri in cui è deceduto un autotrasportatore

Non si interrompono i sinistri nel tratto maledetto dell’A4: muore un altro conducente di tir. L’ultimo incidente è occorso stamane, 4 maggio 2022 alle ore 10, tra lo svincolo di Latisana e Portogruaro.

Il sinistro è avvenuto al km 461,6 nei pressi dell’area di servizio Fratta Nord in cui vi sono lavori in corso per costruire una terza corsia.

Quattro i camion rimasti coinvolti nell’impatto. Un camionista ha perso la vita. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i soccorritori e la polizia stradale. La A4 è rimasta chiusa al traffico in direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Latisana. Code e disagi al traffico stradale.