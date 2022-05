America’s Got Talent: l’illusionista Goodwin paralizzato a vita

L’acrobata Jonathan Goodwin si trovava sospeso ad un’altezza di 20 metri tra due auto in fiamme che lo hanno colpito e sbalzato lontano dalla rete di protezione. Sarebbe dovuto cadere da 21 metri a testa in giù evitando le due auto, ma qualcosa nell’acrobazia è andato storto. L’uomo è vivo ma rimarrà paralizzato per il resto della sua vita.

Si trovava a testa in giù tra due auto in fiamme, l’incidente è avvenuto lo scorso Ottobre durante le prove per lo show presso l’Atlanta Motor Speedway. Era sospeso a 20 metri, con una camicia di forza, stretto tra due auto in fiamme. Secondo i calcoli sarebbe dovuto atterrare su un materasso e liberarsi.

Ma i calcoli sono stati eseguiti male ed è stato colpito dalle due auto e sbalzato lontano dalla rete. Nella caduta ha sbattuto la testa, riportando diverse fratture e ustioni oltre ad una lesione al midollo spinale.

L’incidente è stato devastante sia per lui che per la fidanzata Amanda Abbington, la donna ha dichiarato che l’acrobata era scampato alla morte ben due volte “E’ caduto da 9 metri e ha perso un rene, si è rotto entrambe le scapole e le gambe. Ha avuto ustioni di terzo grado si è rotto la spina dorsale e si è reciso il midollo spinale ed era quasi morto e poi è quasi morto di nuovo sul tavolo operatorio”.

La devastante notizia

L’attrice ha sottolineato che l’uomo non camminerà più, e ha spiegato di aver ricevuto un messaggio vocale, prima dello show, in cui l’acrobata dichiarava che al 50% non sarebbe sopravvissuto al numero.

Era molto celebre per la serie di “Dangerman: The Incredible Mr. Goodwin” dove relizzava altre delle sue folli acrobazie. Su Instagram, in un post, ha dichiarato: “Sfido la morte, non ho paura” nel post è ritratto nel letto di ospedale: “Sono stato sull’orlo del baratro ed ho schivato il peggio, senza paura.. perchè ero protetto dall’amore, ho ancora molto da fare in questo mondo. Forse possiamo fare qualcosa di buono insieme?”

La fidanzata da poco divorziata con due figli, condivide la scelta di vita di Goodwin e lo appoggia nelle sue decisioni “Lui si fa sparare addosso si da fuoco per vivere, ma è anche adulto sensibile e premuroso. Sono completamente infatuata “ ha dichiarato al Daily Mail dopo l’incidente.