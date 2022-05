Dopo 13 mesi è stato ripristinato il monumento dedicato al giovane militante ucciso nel 1977

Una giornata di commozione mista alla soddisfazione di aver ripristinato un pezzo importante della memoria collettiva.

Alla presenza dell’Assessore alla cultura di Roma Capitale Miguel Gotor e dello sculture Giuseppe Rogolino è stata risistemata al suo posto, completamente restaurata dopo il distacco per infiltrazioni d’acqua avvenuto nel marzo 2021, la statua dedicata a Walter Rossi, studente di Lotta Continua che il 30 settembre 1977 venne ucciso in viale delle Medaglie d’Oro, al quartiere Trionfale mentre partecipava ad un volantinaggio.

Il volantinaggio si trasformò in uno scontro con dei militanti di estrema destra durante il quale vennero esplosi dei colpi d’arma da fuoco che ferirono mortalmente il ragazzo.

L’indignazione popolare per quanto accaduto fece sì che quella che fino ad allora era conosciuta come Piazza Igea, cambiasse nome per essere dedicata al militante ucciso.

Il maestro Rogolino ha ricollocato il monumento dal titolo evocativo “Contro ogni violenza”, da lui stesso realizzato nel 1977 e raffigurante delle mani che escono da un meteorite come simbolo di giovanile resistenza ad ogni forma di violenza.

E’ stato un restauro non facile, considerati i mesi dello scorso anno segnati dall’incertezza della Pandemia.

Ma la volontà dell’artista, dei Comitati e delle Istituzioni di ripristinare un’opera simbolica per il quartiere Balduina e la Città intera è riuscita a vincere ogni difficoltà e riportare il manufatto nella sua sede originale.

Questa nuova inaugurazione è stata occasione per una generale risistemazione della piazza, con i reperti archeologici sistemati non più all’interno di un angusto recinto delimitati dalla famigerata plastica arancione, bensì sparsi sui giardini risistemati per l’evento.

Con un cartello che ne spieghi il ritrovamento e le ipotesi ricostruttive, Piazza Walter Rossi oltre che presidio di memoria collettiva potrebbe diventare anche un ottimo punto culturale per questo quadrante di Roma.