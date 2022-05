Dove abita Dio | Il Vangelo di oggi Giovedì 5 Maggio 2022

Come poteva Dio entrare concretamente in circolo in noi come alimento per l’anima? Lo farà in due modi: attraverso la Parola e la Santa Eucaristia, nella spoglie umili di un pane non lievitato di cui tutti possiamo cibarci gratuitamente recandoci a Messa, dove abita Dio con tutta la sua divinità e misericordia.

Liturgia di oggi Giovedì 5 Maggio 2022

GIOVEDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA

Cantiamo al Signore perché ha mirabilmente trionfato.

Mia forza e mio canto è il Signore,

egli è stato la mia salvezza. Alleluia. (Cf. Es 15,1-2)

Prima Lettura

Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?

Dagli Atti degli Apostoli

At 8,26-40

In quei giorni, un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un Etíope, eunùco, funzionario di Candàce, regina di Etiòpia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaìa.

Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaìa, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui.

Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: “Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita”.

Rivolgendosi a Filippo, l’eunùco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù.

Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunùco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunùco, ed egli lo battezzò.

Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunùco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 65 (66)

R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Popoli, benedite il nostro Dio,

fate risuonare la voce della sua lode;

è lui che ci mantiene fra i viventi

e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. R.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,

e narrerò quanto per me ha fatto.

A lui gridai con la mia bocca,

lo esaltai con la mia lingua. R.

Sia benedetto Dio,

che non ha respinto la mia preghiera,

non mi ha negato la sua misericordia. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 5 Maggio 2022

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 6,44-51

In quel tempo, disse Gesù alla folla:

«Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Parola del Signore.

Dove abita Dio | Il commento Vangelo di oggi Giovedì 5 Maggio 2022

Nessuno si avvicina a Gesù se non è proprio Dio Padre in persona ad attirarlo a lui. Non è un privilegio: è una sua chiamata di salvezza e all’evangelizzazione: Dio chiede a ognuno che lo ha conosciuto di farlo conoscere, perché è la gioia più grande! Sta scritto infatti: “E tutti saranno istruiti da Dio”.

Questo “essere istruiti” vuol dire che il Vangelo deve essere predicato ovunque, affinché Dio abbia modo di chiamare tutti, perché Dio vuole chiamare tutti. E non è un caso che, quando Dio chiama, l’uomo trova Cristo e trova in lui la piena realizzazione della sua fame spirituale.

Gesù è infatti quel “pane vivo, disceso dal cielo”, e “Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. Questa carne, concetto che allora sembrava quasi turpe, non è lontana dal concetto della manna discesa dal Cielo: Gesù è il miracolo più grande disceso dal cielo.

Il commento al Vangelo di ieri

Come poteva Dio entrare concretamente in circolo in noi come alimento per l’anima? Lo farà in due modi: attraverso la Parola e la Santa Eucaristia, nella spoglie umili di un pane non lievitato di cui tutti possiamo cibarci gratuitamente recandoci a Messa, dove abita Dio con tutta la sua divinità e misericordia.