La minacciava di diffondere un suo video a sfondo sessuale. Arrestata

Una estorsione in piena regola in cui la vittima ha dovuto versare alla sua aguzzina circa 9mila euro in contanti. La minaccia era di rendere pubblico un video in cui la vittima era ripresa in un momento di intimità.

La ricattava con la minaccia di diffondere un video a sfondo sessuale di cui era protagonista. La responsabile dell’estorsione è una donna di 25 anni campana che è stata arrestata dai carabinieri della provincia di Avellino.

La vittima, una 27enne di Villanova del Battista, era costretta a darle importanti somme, fino a 9mila euro da quanto risulta dalle indagini delle forze dell’ordine. L’estorsione si realizzava tramite denaro contate o ricariche Postepay non tracciabili. L’ordinanza nei confronti dell’arrestata è stata emesse dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento. Le indagini sul caso erano iniziate nel dicembre del 2020.