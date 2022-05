Meteo DOMANI venerdì 6 maggio | maltempo generale

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 6 maggio. Al nord nubi sparse e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 6 maggio.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto ,con piogge o rovesci diffusi, in attenuazione serale sulle regioni centroccidentali.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte con rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche e diffusi su quelle tirreniche, localmente anche intensi sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Al primo mattino moderato maltempo, con rovesci o temporali sparsi sul settore peninsulare, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche alla Sicilia, in intensificazione dal pomeriggio su quest’ultima.

Temperature:

Minime in diminuzione al nord-ovest e Sardegna, in aumento sulle regioni tirreniche centromeridionali, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione in pianura padana, regioni adriatiche centrali , al sud e sulla Sardegna occidentale , in aumento sul resto del paese.

Venti:

Venti forti, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, in attenuazione serale su quest’ultima; moderati orientali sul restante centro-sud peninsulare, con rinforzi dal pomeriggio su Campania e Basilicata; moderati settentrionali su Liguria e Sardegna; deboli orientali in pianura padana e deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, tirreno e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari.