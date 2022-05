“Lello il sensitivo” nello staff del sindaco: “Scelto per i suoi contatti”. Ma il cartomante rifiuta

“Lello il sensitivo” nello staff del sindaco di Sorrento: scoppia la polemica. La risposta del primo cittadino: “Scelgo lo staff in base alle competenze. E lui ha molti contatti”. Ma il cartomante rifiuta l’offerta.

Di certo non è passata in sordina la notizia che vede protagonista il sindaco di Sorrento e il cartomante “Lello il Sensitivo”. Secondo quanto viene riportato, infatti, il primo cittadino è stato travolto dalle polemiche dopo la sua (discutibile) scelta di fare entrare il “maestro supremo in scienze esoteriche” all’interno del suo staff. A risposta delle critiche, allora, il sindaco Massimo Coppola ha replicato tentando di fugare ogni dubbio o malinteso: “Ha molti contatti che avrebbero giovato al mio lavoro”. Peccato, però, che la star della tv locale abbia risposto con un “no, grazie”.

La risposta del sindaco: “Scelgo lo staff in base alle competenze”

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha deciso di rispondere alle critiche e alle polemiche che sono seguite dopo la sua inaspettata proposta. Il primo cittadino ha infatti offerto a Raffaele Guida, meglio noto come “Lello il Sensitivo”, di entrare a far parte del suo staff. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un noto personaggio della chiromanzia, conosciuto principalmente nella provincia partenopea.

“Maestro supremo in scienze esoteriche”, Lello il sensitivo è noto anche per i suoi video trash finiti sui social, che gli hanno fatto raccogliere una buona fetta di seguaci su diverse piattaforme. Dalle dirette con lettura di tarocchi e consulenze, però, il primo cittadino di Sorrento gli ha offerto un posto al comune. Gentilmente rifiutato dal cartomante.

Come spiegato dallo stesso sindaco Coppola, infatti, “il signor Guida ha comunicato, già due giorni fa […] mezzo PEC, che non accetta l’incarico”. “Probabilmente, da quanto ho capito assumerà altrove un altro incarico amministrativo” ha sottolineato Coppola.

Mentre a chi si stupisce (o indigna?) della scelta, il sindaco è chiarissimo: “Io valuto le persone in base alle competenze che hanno per svolgere il lavoro per le quali le scelgo”. E infatti, al di là delle sue “competenze divinatorie”, il cartomante “ha molti contatti che avrebbero giovato al mio lavoro”. “Posso avere uno staff di tre persone: ho preso anche un giornalista, e per fare una squadra multidisciplinare Guida era perfetto”, ha incalzato il primo cittadino. E a chi affila la lingua con le critiche, ecco invece la risposta: “Con tante persone che fanno i ladri attualmente, ci vogliamo porre il problema di Guida che faceva il sensitivo tanti anni fa?”.