Tampona trasporto eccezionale, trave si conficca nell’auto come un proiettile

Sinistro sconvolgente a Orsago, in provincia di Treviso. Sfiorata la tragedia questa mattina verso le 7

Automobilista miracolato nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio, a Orsago (Treviso). Un uomo di 54 anni, J.D., ghanese ma residente a Sacile (Pordenone), ha tamponato un trasporto eccezionale con una Renault Scenic.

Il camion trasportava travetti in metallo, in parte sporgenti. I due veicoli stavano percorrendo la strada che da Treviso porta a Orsago e il tir si era stoppato al semaforo: forse il ghanese non si è reso conto che il camion era in fila o pensava di frenare per tempo, fatto sta che lo ha tamponato.

Nello scontro, le putrelle hanno penetrato il parabrezza, entrando nell’abitacolo dell’auto e sfiorando il conducente. Istanti di panico per il ghanese, che è rimasto ferito ma non rischia la vita. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del Suem e lo hanno portato al nosocomio di Conegliano. Sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale.