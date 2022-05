Rapinano minimarket minacciando di tagliare il dito al cassiere: arrestati 2 minori

I due ragazzi, uno di 16 e l’altro 17 anni, hanno agito con la complicità di un terzo ragazzo, 18enne

I carabinieri di Monza hanno applicato un’ordinanza di misura cautelare con obbligo di permanenza in casa disposta dal gip del tribunale dei minori di Milano nei confronti di due ragazzi di 16 e 17 anni, incensurati, indagati per rapina in concorso.

L’inchiesta è scattata nel mese di febbraio 2022, quando i tre, col viso coperto da cappuccio e mascherina, si erano introdotti in un minimarket ad Arcore (Milano) e dopo aver minacciato e picchiato un cassiere puntandogli un coltello alla gola, hanno rubato l’incasso giornaliero e anche delle bottiglie di alcolici, nonché il cellulare del cassiere.

Ma quest’ultimo, dopo che i tre erano fuggiti dal minimarket, ha provato a inseguirli e una volta riuscito a raggiungerli alla stazione dei treni, è stato costretto a fermarsi perché uno degli indagati lo ha preso per un braccio stringendo le sue dita usando una tronchese.

Intanto i carabinieri venivano contattati e in seguito alle ricerche hanno individuato uno dei minorenni in questione. Quest’ultimo, fermato, è stato colto in possesso della tronchese e di parte del bottino, nonché di documenti e oggetti che portavano ai suoi complici, e che teneva nella tasca del giubbotto.

L’inchiesta è stata portata avanti anche con l’ausilio delle videocamere di sicurezza comunali, che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il percorso dei tre, e di rintracciare il secondo minore coinvolto. Il terzo complice, invece, un 18enne senza fissa dimora, è stato identificato alcuni giorni più tardi a una fermata del bus a Vimercate (Monza), colto in possesso del coltello usato per rapinare il minimarket.

I carabinieri hanno sequestrato il coltello mentre il giovane, fermato, è stato accompagnato in carcere come ordinato dalla Procura della Repubblica di Monza. Nell’udienza seguente, l’Autorità Giudiziaria ha confermato il fermo e il carcere.