Operaio perde la vita mentre sta riparando condotta idrica

La tragedia è occorsa in Sicilia, e l’uomo deceduto aveva 58 anni. Due persone indagate

Giuseppe Lucido, 58 anni, di Campofelice di Roccella (Palermo), è morto mentre stava eseguendo dei lavori per la riparazione di una condotta idrica con un altro uomo nel terreno di un uomo di 72 anni in contrada Carbone a Grotteri.

La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e due persone sono finite nel registro degli indagati. I carabinieri stanno portando avanti l’inchiesta e il magistrato ha ordinato l’autopsia.

Da quanto finora ricostruito, Giuseppe Lucido si sarebbe sentito male mentre era con un manutentore. Sembrerebbe tuttavia che il 58enne fosse in loco non per aiutare un amico ma per ragioni professionali. Ecco perché, dopo le prime verifiche, la procura ha aperto un’indagine con l’ipotesi che possa essere stato un caso di “morte bianca”.

Il proprietario del suddetto terreno, avrebbe affidato a qualcuno l’incarico di riparare una condotta idrica e sul posto sarebbero giunti un operaio 45enne, e Giuseppe Lucido, per l’appunto. I due avrebbero iniziato a usare il macchinario quando Lucido si sarebbe sentito male, si è accasciato a terra e mai più rialzato. Inutili i soccorsi, che hanno solo potuto constatare il decesso.

Sulla vicenda investigano i carabinieri e lo staff del Servizio prevenzione e sicurezza Asp. La salma del 58enne è stata trasportata all’Istituto di medicina legale che si trova al Policlinico per stabilire le cause della morte dell’uomo. Infine, si proverà a comprendere che rapporto avesse Lucido con le due persone indagate.