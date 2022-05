Violenta esplosione nel centro de L’Avana: devastato l’Hotel Saratoga

I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre le persone dalle macerie del noto Hotel Saratoga, nel centro de L’Avana, a Cuba, parzialmente distrutto da una violenta esplosione.

È ignoto per ora il bilancio dei feriti, l’esplosione è avvenuta poco dopo le 11, ora locale. L’edificio, collocato nella cittä vecchia, è attualmente in ristrutturazione ma è stato danneggiato in modo pesante.

Sono state mostrate, dai media locali, alcune immagini dell’albergo. I primi tre piani sembrerebbero completamente sventrati. Secondo alcuni testimoni, l’esplosione ha provocato un «fortissimo boato», si stanno ancora svolgendo indagini sulle cause.

Eduardo Ernesto Cedeño Milán, un cronista della tv cubana «Canal Habana», ha dichiarato che, a suo avviso, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Non sono state fatte conferme ancora a riguardo.

L’Hotel un luogo prestigioso ricco di storia

L’Hotel Saratoga, è stato costruito negli anni 30, è un noto e rinominato Hotel cinque stelle con 96 camera, uno degli Hotel di Cuba più lussuosi. Era stato chiuso a causa della pandemia e avrebbe dovuto riaprire il 10 maggio, a seguito di qualche lavoro di ristrutturazione. L’albergo, in stile neoclassico, è collocato vicino al Teatro Martì, di fronte al Parco della Fratellanza. Numerose le personalità del mondo delle spettacolo che nel corso degli anni sono state ospitate dalla prestigiosa struttura.

Almeno 4 vittime, tra i feriti 9 bambini

Secondo quanto riferito dalla tv di Stato cubana, ci sarebbero almeno quattro vittime e “diversi feriti’, tra i quali nove bambini, studenti della vicina scuola elementare.

In aggiornamento…