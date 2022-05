24enne aggredito in strada a martellate: due uomini denunciati

Aggressione a colpi di martello a Roma, la scorsa mattina, durante una lite scoppiata per motivi legali alla viabilità. Il fatto è accaduto in via Prenestina, all’altezza del civico 931.

Due uomini di 51 e 37 anni, hanno malmenato e colpito con un martello un 24enne del Senegal. Sono state diverse le segnalazioni da parte di passanti che hanno assistito alla scena, e hanno chiamato il 112.

Sono intervenuti sul posto i Carabinieri che hanno identificato e denunciato i due aggressori. Il 24enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Policlinico Casilino”.