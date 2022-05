Frequentava pusher e teneva chili di droga in casa: arrestato medico

Nell’appartamento e nell’auto del professionista le forze dell’ordine hanno trovato 55 panetti di hashish per un peso totale di 6 chili e altri 53 ovuli di hashish.

L’uomo era già seguito da tempo dalle forze dell’ordine che lo avevano visto in compagnia dei pusher.

Nascondeva chili di hashish nell’appartamento e era un habitué degli spacciatori di Tor Bella Monaca. E anche in macchina teneva della droga. Per questo è stato arrestato un medico del policlinico di Tor Vergata a Roma, dopo una indagine della polizia del commissariato Romanina. Sono scattate le manette anche per due amici del dottore. Su tutti e tre pesano gravi indizi di “spaccio di sostanze stupefacenti“.

I poliziotti seguivano già da tempo la vicenda. L’indagine si è intensificata dopo che gli agenti hanno visto il medico in compagnia di personaggi legati al mondo della droga. Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo frequentava abitualmente note piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, oltre a soggetti collegati alla criminalità locale.

Chili di droga in casa e in auto

È stata dunque perquisita la sua abitazione alle porte di Roma, nel quadrante della periferia sud-orientale della capitale. All’interno dell’appartamento c’era anche una coppia: un uomo di 56 anni e una donna di 53. I due, entrambi con precedenti, si sono mostrati subito insofferenti e nervosi.

E ne avevano motivo, dato che la perquisizione ha portato alla scoperta di un panetto di circa 100 grammi di hashish e di altri 61 grammi di hashish divisi in sei ovuli. Trovati anche 0.66 grammi di crack sul comodino della camera da letto della coppia. Confiscato anche un coltello con lama retraibile sporco di droga trovato sul divano del salone, contanti per 485 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Anche nell’auto c’era droga: gli agenti hanno trovato 54 panetti di hashish del peso totale di circa 6 chili e altri 47 ovuli di hashish. Per tutti e tre la procura della repubblica di Tivoli ha chiesto la convalida dell’arresto. L’assessore alla sanità del Lazio ha fatto sapere che il policlinico Tor Vergata segnalerà il caso all’ordine dei medici. Il medico rischia la radiazione.