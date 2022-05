Jacobs salta Nairobi e va in pronto soccorso in osservazione

Il campione olimpico dei 100 metri avrebbe dovuto fare il suo debutto all’aperto a Nairobi, ma un problema gastrointestinale lo ha fermato

Marcell Jacobs si stava accingendo a presentarsi per il suo debutto all’aperto a Nairobi, per anticipare la stagione rispetto ai 200 metri a Savona del 18 maggio. Purtroppo, all’ultimo momento ha manifestato un problema gastrointestinale che gli ha impedito di partecipare e per precauzione, si è dovuto recare al pronto soccorso in osservazione.

Il coach di Jacobs spiega cosa è accaduto:«Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda».

Oggi in Kenya avrebbe dovuto tenere banco la rivincita della finale di Tokyo con l’americano Fred Kerley, la prima di tre sfide dirette. Sono trascorsi 279 giorni da quel fantastico 1° agosto 2021, ed era previsto che due campioni olimpici italiani tornassero in gara all’aperto: senza Jacobs, rima Filippo Tortu, campione nella 4×100 in Giappone.

«È la mia prima volta in Kenya, la pista è molto performante: farò bene», aveva commentato Jacobs prima che il suddetto problema gli impedisse di gareggiare. Oltre a Kerley e Tortu, rimangono in gara altri due campioni americani, Bednarek e Young.