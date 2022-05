Roma-Leicester, arrestati tifosi inglesi: botte a stewards e a poliziotti allo stadio

Durante la sera della semifinale di Conference League che vedeva la Roma contro il Leicester sono stati arrestati sette tifosi inglesi e denunciati due. Sembrerebbe che questi siano stati provocati dal lancio di alcuni oggetti da parte dei tifosi romanisti del settore vicino.

Gli Inglesi avrebbero attaccato gli stewards in servizio. Gli agenti di polizia sono intervenuti arrestando 7 di loro di un’età tra i 23 e i 36 anni.

Sono rimasti feriti nell’evento 6 stewards e 5 poliziotti. I 7 arrestati sono stati condannati ad un anno di reclusione per direttissima.

Mentre gli altri 2 tifosi sono stati denunciati in stato di libertà perché sembrerebbe abbiano portato all’interno dello stadio artifici pirotecnici. Gli investigatori sono in movimento per trovare chi sia stato a causare la furia dei tifosi del Leicester, nell’aera sportiva adiacente non sono stati riscontrati problemi con i tifosi di casa e nemmeno con quelli in trasferta.