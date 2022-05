Scommette sul Real a una manciata di secondi dalla fine: fa una vincita folle

La doppietta di Rodrygo e il gol dal dischetto di Benzema hanno fatto la fortuna di uno scommettitore che ha fatto all-in.

Un altro evento incredibile in una serata che passerà alla storia del calcio.

La semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City è stata una di quelle sfide da far tremare le vene ai polsi. A chi ha perso, ma anche a chi ha vinto. Una rimonta che resterà nella storia del calcio europeo. Il Real sembrava spacciato dopo il vantaggio degli inglesi con Mahrez, a Bernabeu ammutolito.

A quel punto un allenatore di lungo corso come Carlo Ancelotti ha capito di doversi giocare il tutto per tutto. Dentro i giovani Camavinga e Rodrygo, fuori i senatori Casemiro e Kroos. Sembrava la mossa della disperazione. Invece in due minuti le forze fresche hanno messo a ferro e fuoco la difesa del Manchester: una strepitosa doppietta a cavallo tra il 90° e il 91° del 21enne Rodrygo, ha portato il match ai supplementari. Infine, su rigore, è arrivato il sigillo finale dell’espertissimo Benzema. Real in finale a Parigi col Liverpool, Manchester City a casa.

Una vincita che ha dell’incredibile

Una di quelle serate che Ancelotti, passato dall’incredibile rimonta subita nel 2005 col Milan nella finale di Instanbul, quando il Liverpool rimontò tre gol ai rossoneri per poi imporsi ai rigori, è uno dei tecnici più attrezzati per affrontare.

Ma il risultato finale – soprattutto per come è maturato – non è stato l’unico fatto incredibile della semifinale. Il match ha fatto la fortuna di uno scommettitore di Caesars Sport che ha fatto il colpaccio. Quindici secondi prima della rete del pareggio di Rodrigo ha puntato mille dollari sulla vittoria del Real entro i tempi regolamentari, senza passare per i calci di rigore. Una puntata che in quel momento appariva folle, bancata a +4500 (45 volte la posta). Ma che grazie ai due gol del giovane brasiliano e al rigore finale di Benzema ha avuto successo. Profezia o follia, cambia poco. Il visionario scommettitore ci ha creduto e così ha intascato la bellezza di 45 mila dollari (42 mila e rotti in euro). E scusate se è poco.