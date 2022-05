“Nessuno vi ama come me” | Il Vangelo di oggi Domenica 8 Maggio 2022

Cosa direbbe oggi Gesù al nostro cuore? “Chi ha visto me vede il Padre; chi conosce Me ha conosciuto il Padre, ed io conosco voi, come voi avete conosciuto la mia voce, dove c’è la via, la verità e la vita. Nessuno vi ama come me”.

Liturgia di oggi Domenica 8 Maggio 2022

IV DOMENICA DI PASQUA – ANNO C

Dell’amore del Signore è piena la terra;

dalla sua parola furono fatti i cieli. Alleluia. (Sal 32,5-6)

Prima Lettura

Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.

Dagli Atti degli Apostoli

At 13,14.43-52

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.

Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.

Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo.

Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra“».

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 99 (100)

R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia,

presentatevi a lui con esultanza. R.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:

egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo. R.

Perché buono è il Signore,

il suo amore è per sempre,

la sua fedeltà di generazione in generazione. R.

Seconda Lettura

L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 7,9.14b-17

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.

E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro.

Non avranno più fame né avranno più sete,

non li colpirà il sole né arsura alcuna,

perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,

sarà il loro pastore

e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 8 Maggio 2022

Alle mie pecore io do la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 10,27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Parola del Signore.

“Nessuno vi ama come me” | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 8 Maggio 2022

In questo passo del Vangelo, Gesù ci fa presente che niente potrà strappare dalle sue mani chi gli appartiene, e che se saremo stretti a lui col cuore, lui ci guiderà, da Buon Pastore il quale è.

Meditando su questa Parola, proviamo ad immaginare la voce di Gesù in noi, e cosa potrebbe direbbe oggi al nostro cuore:

“Io conosco ognuno di voi e vi chiamo per nome… Non sentite la mia voce? Non sentite il mio richiamo d’amore? Nulla mi rattrista di più che un cuore che si chiude all’amore, alla grazia.

Io sono fonte di ogni grazie e amore, perché sono l’amore. Sono il Buon Pastore che vi guida nelle strade tortuose della vita! Io conosco ogni vostro dolore. Lo conobbi nella mia Passione, dove vidi e sentii ogni cosa, e lo rivivo ogni momento, perché voi tutti siete parte di me.

Non vi allontanate dal mio Santo Gregge! Non vi allontanate da Me, dalla mia Parola, dai miei comandi e soprattutto dal mio amore! Confidate sempre in esso, perché vi salverà dalla morte e vi condurrà al Padre, dove saranno gioia e gaudio eterni.

Chi ha visto me vede il Padre; chi conosce Me ha conosciuto il Padre, ed io conosco voi, come voi avete conosciuto la mia voce, dove c’è la via, la verità e la vita. Nessuno vi ama come me”.