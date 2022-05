Psichiatra morto a causa di un malore: gli amici accusano l’ambulanza in ritardo

Morto durante la cena con alcuni colleghi, è successo ieri sera a Pozzuoli dove a causa di un malore è morto Benedetto Pepe, coordinatore nazionale del Saues ( sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria), Paolo Ficco presidente dello stesso sindacato ha dato la terribile notizia.

Il presidente ha dichiarato che ricorderà Pepe come “uno dei migliori medici psichiatri più attivi del nostro sindacato, grande esempio di vita sia sul posto di lavoro che socialmente”.

Allo stesso tempo ne evidenzia il rammarico per la mancata tempestività nel prestare soccorso dell’ambulanza del 118, che si è fatta attendere al ristorante; dove i medici presenti hanno fatto tutto il possibile per aiutare Pepe ma purtroppo, per lui non ce stato nulla da fare.