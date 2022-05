Leo Gassman aiuta una ragazza vittima di stupro:«Non scorderò sue urla»

Il cantante, che ha trionfato tra le Nuove proposte di Sanremo 2020, dà un messaggio:«Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità»

Leo Gassman, che nell’edizione 2020 di Sanremo ha trionfato tra le Nuove proposte con il brano “Vai bene così“, ha raccontato sul proprio profilo Instagram, di aver soccorso una ragazza americana che aveva subito uno stupro.

«Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito». Gassman prosegue raccontando ulteriori dettagli di quegli attimi di paura:«Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la giovane per accertamenti. Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura».

Gassman lancia un messaggio, quello di non girarsi dall’altra parte in situazioni come questa, aggiungendo riflessioni importanti:«Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto. Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia, va punito», chiosa il figlio di Alessandro Gassman.