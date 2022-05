Auto si schianta contro muretto, muore un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti in un sinistro occorso a Bassano del Grappa (Vicenza)

Brutto incidente a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 19 anni è deceduto e altri due sono rimasti feriti. Il sinistro è occorso stanotte alle 4, in via Asiago. In loco sono arrivati i vigili del fuoco. L’auto è finita fuoristrada e si è schiantata contro un muretto.

I tre ragazzi erano rimasti intrappolati nell’abitacolo e per estrarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sfortunatamente, nonostante i soccorritori fossero sopraggiunti, il medico ha solo potuto constatare il decesso del 19enne.

Gli altri due feriti sono stati soccorsi, stabilizzati e trasportati in nosocomio. I carabinieri hanno effettuati i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno portato a termine le operazioni di soccorso all’alba.