Si accascia durante la partita: calciatore muore a 28 anni stroncato da infarto

Si tratta di Dimitri Roveri, futuro papà, morto in ospedale dopo un infarto in campo, mentre si giocava una gara di campionato Uisp tra Casalpoglio e Quingentole (Mantova)

Dimitri Roveri, 28 anni, di Quingentole (Mantova), è morto dopo essersi accasciato in campo, nel corso di una partita di calcio del campionato amatori tra Casalpoglio e Quingentole. L’uomo si è sentito male sotto lo sguardo della sorella e dei genitori.

Al momento in cui ha avuto il malore, Roveri non stava correndo né stava facendo alcuno sforzo fisico intenso. Improvvisamente, il giovane ha avuto un forte tremore e si è accasciato a terra. Era fermo, aspettando che qualcuno gli passasse la palla. Immediato i soccorsi di compagni e dirigenti del Quingentole, team del suo paese, per comprendere cosa fosse accaduto.

A soccorrerlo la sorella Nicol, abilitata a usare il defibrillatore nonché presidentessa dell’azienda calcistica amatoriale in cui giocava suo fratello. Sotto indicazioni del 118, Roveri ha ricevuto le prime manovre di emergenza in attesa che sopraggiungesse l’ambulanza.

Quando sono giunti in loco, medici e paramedici hanno praticato al 28enne il massaggio cardiaco riuscendo a tenerlo ancora in vita dopo l’intervento di primo soccorso da parte della sorella. Lo hanno quindi intubato e trasportato in ospedale, verso il San Raffaele di Milano per essere sottoposto a un’operazione chirurgica in cui si sperava di riuscire a salvarlo.

L’intervento si è però rivelato alquanto complicato e ha avuto una durata di 3 ore. Purtroppo, per il 28enne non c’è stato nulla da fare È infatti morto intorno alle ore 22. Roveri era capitano del Quingentole e tutti parlano di lui come un ragazzo sano, controllato, appassionato di calcio.

Lavorava per la casa di riposo Scarpari Forattini di Schivenoglia e sarebbe diventato papà a breve. Alla gara c’erano genitori e sorella del giovane e dopo l’accaduto, ovviamente il match è stato sospeso.