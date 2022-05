Agente ubriaco investe e uccide un 17enne: arrestato per omicidio stradale

Il ragazzo viveva a Morgano (Treviso), e a portare l’auto c’era un poliziotto 28enne in servizio in questura. Trovato alcol nel sangue tre volte superiore ai limiti

Un agente di polizia di 28 anni, di Treviso, è finito agli arresti domiciliari per omicidio stradale dopo un sinistro, occorso ieri sera, domenica 8 maggio, intorno alle 22, a Paese (Treviso), in cui è morto un ragazzo di 17 anni, Davide Pavan, di Morgano (Treviso).

Il 17enne era alla guida del suo scooter, ed è stato investito dall’auto dell’agente che, in seguito al test dell’alcol, è risultato avere un tasso alcolico di 1,50, tre volte superiore al limite consentito.

Da quanto si apprende, sarebbe chiara anche la dinamica del sinistro: lo scooter alla cui guida c’era Davide Pavan, è stato colpito in pieno a causa di una manovra azzardata del poliziotto, un sorpasso non calcolato bene. Il 17enne ha perso la vita sul colpo, lievi lesioni per il poliziotto, che, scioccato, era stato condotto in nosocomio per i controlli del caso.

L’incidente è occorso in via Olimpia, e in poco tempo sono sopraggiunti i genitori del ragazzo. Hanno visto i tentativi disperati dei soccorritori di salvare Davide, che purtroppo non hanno avuto successo. Davide, quando è occorso il sinistro, stava rientrando a casa dopo aver accompagnato la sua ragazza. Il 17enne studiava all’Itis Plank di Lancenigo. Era un grande appassionato di moto.

«Sì», racconta il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla «gli piaceva la moto da cross. Si esercitava nei campi» vicino casa. «I Pavan sono una famiglia nota. Il padre ha una ditta di movimento terra. Sono qui da sempre…». Morgano (paese con circa 4.400 anime), nel frattempo, si è stretta al fianco dei genitori di Davide, aspettando che la salma sia riconsegnata. Ci vorrà del tempo, poiché dovranno essere portati a termine esami sul caso come ha disposto la procura trevigiana.