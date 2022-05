Blitz nelle piazzole della prostituzione maschile, identificati a decine: “Ho moglie, non rovinatemi”

Blitz nelle piazzole della prostituzione maschile, identificati a decine: “Ho moglie, vi prego non rovinatemi”. Il blitz delle forze dell’ordine ha portato allo scoperto uno dei luoghi “hard” più frequentati di Roma.

Sono intervenuti nelle scorse ore gli agenti del distretto del Casilino, in quelle che sono due piazzole di servizio antistanti alle stazioni del Grande Raccordo Anulare (altezza via Casilina) e nei bagni dell’Autogrill. Il blitz ha portato allo scoperto un consolidato ambiente di prostituzione maschile. Si è trattata di “un’operazione per prevenire i reati e contro il degrado e l’insicurezza”, avrebbe riferito uno dei poliziotti che hanno eseguito le operazioni. Oltre agli agenti di Polizia, sia in divisa che in borghese, hanno operato sul campo anche le pattuglie del reparto prevenzione crimine Lazio e dei cinofili.

“Vi prego, sono sposato, non rovinatemi”

A riportare la notizia è stato il quotidiano Leggo. Come si apprende, il blitz è stato effettuato nelle scorse ore, e ha visto coinvolti sia gli agenti di Polizia, sia le pattuglie del reparto prevenzione crimine Lazio e dei cinofili. L’operazione ha lo scopo di fermare il fenomeno degli adescamenti sulla pubblica strada, dove la prostituzione maschile la fa da padrone. Si parla, infatti, di vere e proprie “orge nei bagni“, o “nei giardini e tra le auto in sosta“.

La zona è quella delle due piazzole di servizio dietro le stazioni di servizio del Grande Raccordo Anulare, nei pressi della via Casilina. Ed è qui, infatti, che gli agenti hanno colto diversi uomini intenti ad accordarsi per dei rapporti omosessuali. Con i poliziotti che hanno fatto luce nella vegetazione della collinetta retrostante, tra le siepi incolte dell’area, molti hanno cercato ricomporsi in fretta e di scappare, ma non ci sono riusciti. Fermati poco lontano, sono stati invitati dai poliziotti a mostrare i documenti di riconoscimento. Scenario simile, anche se con l’ausilio di una “vedetta esterna” avviene anche nei bagni dell’autogrill.

Un fenomeno, questo, attivo e in crescita, che è diventato un incubo per viaggiatori e famiglie che, sostando inconsapevoli nell’area, si ritrovano davanti agli occhi scene imbarazzanti. Dopo l’intervento, gli agenti hanno provveduto immediatamente a controllare la regolarità dei mezzi di proprietà di chi è stato identificato durante il blitz. Tra questi, riporta ancora leggo, molti sarebbero sposati, e avrebbero letteralmente supplicato i poliziotti di “non rovinarli”.