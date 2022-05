Tenta di strappare una bimba di 4 anni da sua mamma, si cerca una donna dell’Est. L’allarme viene da Mogliano, provincia di Treviso. La mamma ha denunciato il fatto anche sui social.

Ancora sotto shock una donna di Mogliano, provincia di Treviso. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano Il Gazzettino, la donna avrebbe assistito (e impedito) al tentativo di rapimento di sua figlia, una bimba di appena 4 anni. Come viene spiegato, la piccolina sarebbe stata avvicinata da una donna mentre era nei pressi della stazione, insieme alla mamma. La donna avrebbe quindi fatto per strappare via la bimba dalla mano di sua mamma, ma il tentativo sarebbe fortunatamente fallito. Ora è caccia ai responsabili, al setaccio tutta la zona per cercare di identificare i malviventi.

“Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero”

A raccontare l’episodio è stata inizialmente la mamma stessa, attraverso un post pubblicato nel gruppo Facebook della città di Mogliano. Un post, questo, fatto per allertare tutta la comunità, in particolar modo genitori e nonni con bambini. “Erano le quattro di pomeriggio e stavo passeggiando con la mia bimba, quando nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria si sono avvicinate tre persone, due uomini ed una donna”, spiega la signora. E prosegue raccontando che, a un certo punto, la donna avrebbe preso in braccio la figlia. “Io l’ho prontamente ripresa ma lei ha continuato a cercare di prenderle la mano”, ha aggiunto.

La donna stava passeggiando insieme ai due figli, con il più piccolo (un bimbo di 4 mesi), imbragato al petto. La rapitrice, viene spiegato, aveva un accento dell’Est Europa, ed era accompagnata da due uomini. Apparentemente gentile, le ha strappato via la più grande – che camminava per mano alla mamma – e se la sarebbe messa in braccio. Immediata la reazione della mamma, che è riuscita a riprenderla nonostante lo shock. Dopo “averli mandati via”, i tre si sarebbero “allontanati verso il parcheggio della Despar di via Roma”.

La mamma ha segnalato prontamente quanto accaduto ai carabinieri, mentre la redazione de Il Gazzettino ha raggiunto anche il padre della bimba. Anche lui rimasto sconvolto per quanto successo, ha raccontato: “Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero. Ma è molto preoccupante”. Nel frattempo. sulla vicenda indagano i carabinieri, che oltre alla zona stanno passando al setaccio anche le immagini resitrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area.