Afghanistan, Save the Children: “Quasi 10 milioni di bambini patiscono la fame”

Save the Children torna a lanciare l’allarme per la gravissimo crisi alimentare – la peggiore di sempre – in Afghanistan.

A mettere in ginocchio il paese la terribile combinazioni di diverse crisi, inclusa quella in Europa orientale.

Ogni giorno in Afghanistan ben 9,6 milioni di bambini soffrono la fame a causa del tremendo intreccio tra crisi economica, ricadute della crisi ucraina e siccità. Lo dicono i dati pubblicati da Save the Children. Nel breve periodo, serve immediatamente cibo per salvare vite umane. Ma da soli gli aiuti non basteranno a fronteggiare quella che è la peggiore crisi alimentare della storia del paese, rende noto un comunicato dell’Ong umanitaria. I dati, una volta ancora, sono impietosi. Malgrado negli ultimi mesi le famiglie afghane abbiano ricevuto una quantità significativa di cibo, 19,7 milioni di bambini e adulti – cifra che sfiora il 50% della popolazione – patiscono ancora la fame. Soltanto da marzo a maggio, in 20 mila hanno dovuto affrontare la carestia.

Dopo il ritorno al potere dei talebani, nell’agosto 2021, la comunità internazionale ha in gran parte bloccato i beni. Col risultato di sospendere l’assistenza allo sviluppo per non finanziare direttamente i talebani. Ma a farne le spese, ricorda Save the Children, sono stati soprattutto i bambini afghani. Sono loro a scontare il peso delle politiche della comunità internazionale che hanno impoverito il paese e avviato una spirale negativa per l’economia afghana. Povertà, disoccupazione e prezzi del cibo si sono impennati in maniera drammatica. Molti bambini mangiano pane soltanto una volta al giorno. “E questi sono quelli fortunati”. Lo spiega Athena Rayburn, direttrice Advocacy, Comunicazione e Media di Save the Children in Afghanistan. “I bambini in Afghanistan – prosegue – non hanno mai conosciuto una vita senza conflitti. Se non si interviene presto, non avranno mai la possibilità di vivere un solo giorno senza avere lo stomaco vuoto e soffrire la fame”.

Nei prossimi mesi quasi 19 milioni di persone avranno bisogno di aiuti alimentari

Le previsioni per i prossimi mesi sono fosche: “Anche se si prevede che 18,9 milioni di bambini e adulti avranno bisogno di aiuti alimentari da giugno a novembre di quest’anno, ci sono solo fondi sufficienti per fornire sostegno a 3,2 milioni di persone”, spiega Rayburn. Con l’attenzione internazionale concentrata sulla crisi ucraina, la speranza di affrontare l’emergenza afghana rischia di spegnersi. Save the Children perciò sollecita la comunità internazionale a “farsi carico sia della mancanza di fondi che del collasso economico dell’Afghanistan, identificando modi per aumentare la liquidità nell’economia del Paese”.

Molte famiglie riescono a fare solo un pasto al giorno

I genitori si trovano spesso a fare scelte drammatiche. Come Maryam, 26 anni, che vive coi suoi cinque figli nella provincia di Faryab. Dove sono molte le famiglie a mangiare solo una volta al giorno e gli ospedali pubblici sono affollati da bambini gravemente malnutriti. Il marito di Maryam si trova in Iran, alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mandare soldi a casa per aiutare la sua famiglia a sopravvivere. “Sono preoccupata per i miei figli. Posso solo prendere in prestito del denaro e comprare loro del cibo ma non è abbastanza per loro. Alcuni giorni abbiamo da mangiare, altri giorni no”, ha confidato a Save the Children.

Anche il bimbo di Marya, Khal Mirza, soffriva di una grave malnutrizione acuta. Marya ha dovuto indebitarsi fortemente per portarlo in ospedale. Una volta dimesso, lo ha portato in una delle cliniche sanitarie mobili di Save the Children. E grazie alle cure mediche della Ong, il piccolo è in via di miglioramento.

Ma non tutti i bambini malnutriti riescono a farcela. In Afghanistan la sanità manca di tutto: risorse e personale. E molti bambini non ricevono le cure di cui avrebbero bisogno. Più della metà delle famiglie intervistate da Save the Children sono in queste condizioni. Non hanno denaro per pagarsi l’assistenza sanitaria. La crisi in Afghanistan giunge nel momento in cui il mondo sta attraversando la più grave crisi della fame del XXI secolo con circa 44 milioni di bambini e adulti che fanno la fame.