Chiama allieve “orsacchiotte”, docente indagato per molestie

Un insegnante che lavora in una scuola superiore di Lecce è finito sotto indagine per molestie

L’inchiesta è scattata in seguito a un esposto presentato in Procura dalla dirigente della scuola superiore, dopo il racconto nero su bianco di due alunne di 16 anni.

Le due ragazze avrebbero asserito alla preside che il docente le chiamava ‘orsacchiotte’, rivolgendosi loro con parole particolarmente affettuose. Ieri ha avuto luogo l’incidente probatorio, a cui ha preso parte una delle due alunne che, nonostante abbia confermato la versione raccontata alla preside, avrebbe detto di non essersi sentita molestata dai comportamenti dell’insegnante.

Il legale del docente, Fabio Zecca, ha sottolineato di aver domandato alla preside di trasferire il professore, non facendolo restare nella classe in cui è avvenuta la denuncia della vicenda, ma la dirigente avrebbe replicato che attualmente non vi sono motivi per una interruzione del suo percorso didattico.