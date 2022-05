Chirurghi ucraini e russi a Roma per un corso su tecniche apnee notturne

Sono 27 gli Stati intervenuti all’incontro svoltosi al Campus Biomedico in presenza e online

Chirurghi ucraini e russi sono stati assieme al corso sulle tecniche innovative da adottare contro le apnee notturne. Il corso si è tenuto a Roma, e all’incontro i chirurghi sono stati mandati gratuitamente dal team del primario dell’Unità operativa di terapie integrate in otorinolaringoiatria del Policlinico universitario Campus Biomedico, Manuele Casale, ideatore dell’evento.

«Una collega russa ha partecipato in presenza», ha detto Casale ad Adnkronos Salute, «e ha dovuto prendere ben cinque voli per arrivare a Roma. Non abbiamo ricevuto altre adesioni dalla Russia. I colleghi ucraini, invece, hanno partecipato da remoto al corso che si è svolto sabato e domenica nell’Aula magna del Campus. Da loro è arrivata una toccante lettera di ringraziamento per la nostra scelta di farli partecipare gratuitamente».

In merito all’argomento dell’incontro, la soluzione mini invasiva per apnee notturne per il russare, si espone un intervento innovativo, già realizzato dieci anni fa ma in continuo cambiamento, che permette, senza tagli, di rimodellare faringe e palato.

A questo proposito, Casale aggiunge:«È una tecnica che, insieme ad alcuni centri nel mondo stiamo sviluppando e portando avanti. Abbiamo preso un’eredità che vogliamo valorizzare. Ogni anno incontriamo maggiori esperti al mondo e quest’anno sono stati presenti 27 Paesi. Abbiamo potuto realizzare diversi interventi in diretta: un grande sforzo tecnologico, ma di grande utilità nella condivisione delle metodologie acquisite», ha chiosato il medico.