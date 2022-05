Meteo DOMANI giovedì 12 maggio | addensamenti al nord

Nella giornata di domani giovedì previsioni meteo del 12 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud nuvoloso bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 12 maggio.

Nord:

Cielo generalmente sereno, salvo addensamenti a evoluzione diurna sul settore alpino e prealpino e qualche breve piovasco possibile su quello nord-orientale.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni cielo sereno per tutta la giornata, con modesti annuvolamenti a evoluzione sui rilievi sardi e su quelli appenninici di Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Prevalentemente stabile e ben soleggiato ovunque, con nubi basse al primo mattino su coste tirreniche di Basilicata e Calabria e annuvolamenti a evoluzione diurna su appennino molisano, rilievi e aree interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibili brevi piovaschi associati sui rilievi siciliani e calabresi.

Temperature:

Minime in lieve calo su Liguria, appennino toscano ed emiliano-romagnolo, in aumento su alpi e prealpi, Marche, Abruzzo e Sardegna; massime in aumento su alpi e prealpi, isole maggiori, sud peninsulare, Lazio, Abruzzo e Marche, stazionarie sul resto d’italia.

Venti:

Generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Mosso il mar ligure e poco mossi gli altri mari, tendente a localmente mosso il canale di Sardegna.