Pugnala l’ex moglie: carabinieri fermano un 50enne

L’episodio è occorso ieri a Padova, dove un 50enne ha colpito l’ex moglie da cui si stava già separando

Un uomo di 50 anni ha pugnalato la sua ex moglie, 51 anni, verso mezzogiorno ieri a Padova. L’uomo ha colpito la donna alla schiena. I due si stavano separando. L’uomo, originario della provincia veronese, 23 anni fa aveva colpito l’allora compagna inferendole 33 coltellate.

Moglie e marito si stavano separando perché l’uomo era eccessivamente geloso e dal 20 aprile non convivevano più. Ieri, l’uomo ha atteso che la donna tornasse e l’ha colpita con una pugnalata alla schiena. Le grida della donna hanno fatto sopraggiungere il vicino che ha contattato le forze dell’ordine.

La donna è stata trasportata in nosocomio e non rischia la vita. I militari sono riusciti a fermare l’uomo, rintracciandolo, e portandolo in caserma. Il magistrato ha convalidato il fermo per tentato omicidio.