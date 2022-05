Anziana sfrattata da occupanti abusivi: liberata casa, scatta sequestro

L’appartamento era stato occupato nel novembre scorso da una famiglia di abusivi che aveva costretto la donna a andare via di casa.

La polizia municipale adesso è intervenuta per preservare l’immobile da nuove occupazioni.

La Polizia Municipale di Napoli, dopo le verifiche nell’immobile – di proprietà del Comune – in via Egiziaca a Pizzofalcone, ha murato l’appartamento – liberato intanto da chi lo aveva occupato in modo abusivo – per impedire il pericolo di occupazioni abusive. E dopo aver impedito l’accesso, ha messo sotto sequestro l’appartamento.

Una misura arrivata dopo che nella giornata di ieri era emersa la vicenda di Carlotta T., un’ex professoressa di 90 anni, sfrattata di casa da una famiglia di abusivi dopo aver essere uscita per andare a fare degli esami medici.

La brutta sorpresa al rientro a casa

Accedeva il 25 novembre scorso. Una volta rientrata nella sua abitazione, l’anziana donna aveva trovato i suoi mobili abbandonati sulla strada. E non solo: gli abusivi avevano sostituito le serrature della porta d’entrata. Da allora, malgrado le numerose promesse da parte delle autorità locali e nazionali, non ha potuto riprendere possesso della sua casa. Si è così trovata costretta a andare a vivere da una nipote nell’Avellinese.

Quando gli agenti della Municipale si sono introdotti nell’appartamento di via Egiziaca 35 lo hanno trovato sgombro. Appare verosimile che gli occupanti, dato il polverone mediatico alzatosi di recente sula vicenda, abbiano pensato di togliere il disturbo. Come hanno potuto constatare i vigili, gli occupanti avevano perfino eseguito dei lavori di ristrutturazione – a loro volta abusivi – all’interno dell’appartamento.

Inoltre avevano distrutto o gettato via tutte le suppellettili della signora Carlotta. Praticamente devastato il precedente appartamento. La polizia municipale, con l’intervento odierno, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro – disposto ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale – così da tutelare la proprietà dell’appartamento da nuove intrusioni e occupazioni abusive.