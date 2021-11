Esce per fare degli esami medici, torna a casa e la ritrova occupata dai rom: l’86enne ora non può rientrare

Un uomo di 86 anni era uscito per eseguire degli esami medici, ma ha trovato la sua casa occupata dei rom, con tanto di serratura cambiata

Un uomo di 86 anni era uscito di casa per andare a sottoporsi ad alcuni esami medici. Quando è tornato, però, ha trovato la serratura cambiata e l’appartamento occupato abusivamente da una rom. Da quanto riporta Il Messaggero, alla donna è stato sufficiente forzare la porta blindata e accedere all’appartamento che si trova in via Pasquale Del Giudice, a Roma, nel quartiere Don Bosco.

La donna avrebbe detto all’anziano:«Qui ora ci abito io, faccia quello che vuole». L’uomo, celibe, senza figli, si è ritrovato la casa occupata dalla donna rom con la figlia e un cane. Ha quindi contattato i carabinieri, ma si è sentito dire che dato che non si trattava di un furto in corso non era possibile attuare uno sfratto forzato.

I militari gli hanno anche detto che ci sarebbe voluto un ordine del giudice. Per l’occupazione abusiva, c’è solo una denuncia a piede libero. L’anziano ha quindi trovato ospitalità dal fratello, in attesa che i magistrati facciano qualcosa dopo la denuncia che ha sporto.

«I militari, con mio immenso stupore, forse anche per evitare problemi di ordine pubblico nei miei confronti, mi invitavano ad allontanarmi dalla mia abitazione, nonostante avessi rappresentato loro che vivo e ho sempre vissuto lì. Quindi sono dovuto andare via e quella donna è rimasta dentro casa senza che io potessi fare nulla». L’uomo ha anche raccontato che all’interno della sua casa ci sono documenti sanitari, per lui essenziali, medicine salvavita e beni di un certo valore. L’uomo possiede anche quadri d’autore e una collezione di monete e accendini d’oro e molto altro.