Positiva al Covid, neonata fu abbandonata: ora è in affido a una famiglia, ma la madre la rivuole

La bambina era nata nell’ottobre 2020 all’Ospedale dei Bambini a Palermo, e una volta guarita era finita in una struttura per minori. Ora è in affido a una famiglia ma la madre biologica la rivuole

La piccola Sara è nata nell’ottobre 2020, in piena pandemia, e contrasse il Covid-19. Abbandonata dalla madre, restò all’Ospedale dei Bambini di Palermo finché non guarì. A un anno di distanza, la bimba ha trovato una famiglia affidataria, ma la madre biologica la rivuole, e ha dato inizio a una battaglia giudiziaria per l’affidamento, come riporta la Repubblica di Palermo.

Lo scorso anno, la madre biologica della bimba, una donna rom, aveva lasciato la figlia a una zia per tornare in Romania poiché era morta sua sorella. Quando i medici la chiamarono, lei disse che non sarebbe potuto rientrare in Italia, mentre la zia disse che non ne voleva sapere, e lasciò la piccola ai medici. La bimba finì in una struttura per minori.

Subito partì una gara di solidarietà per aiutare la bimba. Il Tribunale dei minori fu “assalito” dalle richieste di affidamento e adozione, e ha stabilito di affidare la bambina alla famiglia con cui ha vissuto in questi mesi dichiarandola “adottabile”. Ma questo lieto fine rischia di essere complicato da un imprevisto: la madre biologica si è opposta alla scelta del giudice.

Ora la Corte d’Appello dovrà stabilire se Sara potrà restare con la nuova famiglia o tornare con la madre biologica. La donna, intanto, qualche mese fa aveva detto a Repubblica:«Non volevo abbandonare la mia bambina. L’avevo affidata a mia cognata per volare in Romania da mia sorella che stava morendo. Ma la rivoglio, è mia figlia». La donna è finita in manette, con la cognata, per abbandono di minore.