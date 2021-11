Rapina da film al laboratorio orafo: bottino da un milione di euro

Questa mattina a Milano è andata in scena un rapina da film, con tanto di sequestro dei dipendenti di un laboratorio orafo. Cinque rapinatori, di cui due armati di pistole, hanno fatto irruzione nel laboratorio Trafilor, mettendo a segno un colpo da un milione di euro.

I cinque rapinatori sono entrati nel laboratorio che si trova all’interno di un cortile di via Privata Assab 5, zona Lambrate. I dipendenti sono stati minacciati, poi successivamente legati con fascette da elettricista e imbavagliati, in attesa dell’arrivo della titolare. La donna era l’unica a poter aprire la cassaforte.

Una volta arrivata la titolare, i rapinatori si sono impossessati dei gioielli ultimati, pezzi in oro e in palladio. I dipendenti che sono stati presi in ostaggio, hanno raccontato alla polizia che i banditi avevano il volto coperto da maschere e alcuni di loro avevano un accento straniero.

Fortunatamente nessuno dei sequestrati è stato ferito o ha avuto di bisogno di cure mediche.

I rilievi del caso sono ancora in corso, con la squadra mobile che ha acquisito i filmati delle telecamere installate in zona.