L’operaio è caduto ieri, a Napoli mentre svolgeva un sopralluogo presso la piscina comunale di Secondigliano.

Walter Carbone, di 48 anni, nato a Volla, lascia una moglie e due figli. L’uomo si trovava sul tetto in legno lamellare per un sopralluogo quando è precipitato per 12 metri; le sue condizioni sono apparse subito gravi. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella.