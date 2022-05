Salvini, legge natalità: “In Ungheria c’è e funziona, perché non da noi?”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio inviato agli Stati Generali della natalità in corso a Roma, a cui non ha potuto partecipare perché a Palermo per il processo su Open arms.

Le osservazioni di Salvini in merito alla legge sulla natalità, presente in Ungheria “c’è un modella da copiare”, ha dichiarato.

“Siccome si parla di natalità anche in Europa, c’è un modello da copiare con le dovute proporzioni. In Ungheria c’è una legge sulla natalità per cui aumenta del 5% la nascita di nuovi bambini. Si basa su prestiti a tasso zero e mutui agevolati per chi si sposa e fa dei figli, arriva addirittura a eliminare come soggetto tassabile una mamma che ha più di quattro figli, prevede il congedo parentale fino al terzo anno del bimbo, prevede bonus fino a 7 mila euro per permettere alle famiglie numerose di comprare un auto da 7. Funziona a Budapest perché non dovrebbe funzionare in Italia?”, ha spiegato Salvini nel suo messaggio.