Ragazzo di 16 anni muore travolto dal treno mentre attraversa i binari

Un ragazzo di 16 anni è morto travolto da un treno, la tragedia è avvenuta ieri, intorno alle 15.30 nei pressi della stazione di Genova Voltri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare il ragazzo, e gli agenti della Polfer. Per il giovane non c’è stato niente da fare.

Le forze dell’ordine hanno prima tentato la pista del gesto intenzionale, ma a seguito di verifiche, è emerso che si è trattato di un tragico incidente.

Diversi testimoni infatti, avrebbero urlato al giovane, che stava attraversando sui binari, di fare attenzione al treno in arrivo, ma lui non ha dato segni di accorgersi di nulla.

Il ragazzino, 16 anni ancora da compiere, stava rientrando a casa, a Voltri, dopo essere uscito da scuola a Sampierdarena. Avrebbe attraversato i binari per fare prima, senza accorgersi del treno che stava per sopraggiungere. L’impatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Al momento non è ancora chiaro se il giovane stesse indossando le cuffie per ascoltare la musica, o se fosse distratto dal telefonino.