Auto finisce fuori strada: morti una 18enne e un 16enne, feriti due amici

Drammatico incidente stradale ha visto coinvolti quattro giovani, due di loro sono morti, altri due sono rimasti feriti. La Fiat Punto con a bordo i quattro ragazzi è uscita di strada, nell’impatto, due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Il tragico incidente è accaduto a Corleone, in provincia di Palermo, sulla Statale 118. Nell’impatto è rimasta coinvolta un’auto con a bordo quattro ragazzi. La ragazza di 18 anni morta, si chiamava Giulia Sorrentino, il 16enne Rosario Leto. I due amici rimasti feriti sono P.A. di 19 anni e B.L. di 17 e al momento si trovano ricoverati in ospedale dove sono stati trasportati in codice rosso dai sanitari del 118, il primo all’ospedale Bianchi, il secondo al Civico.

Secondo quanto riportato da BlogSicilia.it, strazianti le scene dei familiari delle vittime giunti sul luogo della tragedia, svegliati nella notte dalla terribile notizia.