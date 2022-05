Occupa abusivamente casa popolare e le esplodono colpi di pistola contro le finestre

La donna, che ha due bambini piccoli, era stata da poco sfrattata da un’altra casa privata per morosità

Un uomo, che si trovava con due amici, nella zona di Primavalle, a Roma, tra gli alloggi popolari, non potendo sopportare l’idea che una donna con bimbi piccoli fosse riuscita a introdursi in una casa Ater e occuparla in breve tempo, ha preso una pistola e sparato contro le finestre di quella casa.

Tre i colpi sparati contro le finestre di una delle stanze che ridanno sul quarto piano di via Pietro Bembo e che sono finiti nel soffitto. L’episodio è occorso venerdì 13 maggio, quando una donna tunisina che ha due figli piccoli, era stata sfrattata per morosità dall’appartamento in cui alloggiava prima. La donna era riuscita a introdursi e a occupare una piccola abitazione che sarebbe dell’Ater.

In questa zona di Primavalle, la donna non è giunta a caso, perché dopo lo sfratto, grazie a un conoscente era riuscita a raggiungere l’appartamento che già sapeva essere libero. Quando la donna è entrata, però, ha trovato un imbianchino che stava verniciando le mura per conto di un’altra persona.

Lei resta lì e non va via, e così l’imbianchino si allontana facendo una chiamata. Subito si diffonde la notizia e più tardi, un gruppo di tre uomini si apposta sotto al palazzo con l’intenzione di liberare la casa. Inizialmente i tre hanno cercato di farla uscire offendendola e minacciandola, ma lei nel frattempo si era barricata all’interno dell’abitazione.

A quel punto, uno dei tre uomini ha estratto una pistola, ha mirato verso delle finestre e ha sparato 4 colpi, tre dei quali hanno preso in pieno i vetri. Sul posto sono sopraggiunti i poliziotti, allarmati dai residenti, e la Scientifica. L’uomo che ha sparato è ricercato dagli agenti. È un ragazzo di 22 anni, pluripregiudicato, Il giovane è stato denunciato per minacce, danni, detenzione abusiva armi.

Nel frattempo, sono in corso i controlli in merito alla posizione della tunisina e le azioni da compiere per sanare l’occupazione abusiva. Si tratta di un serio problema che si verifica in particolare nelle zone periferiche.