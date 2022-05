Un comandamento nuovo | Il Vangelo di oggi Domenica 15 Maggio 2022

Gesù ci indica un comandamento nuovo: quello di amarci gli uni gli altri. Ma cosa significa amare? Ce lo spiega: vuol dire saper voler bene come lui ci ha voluto bene. Impossibile? No, se lui ci chiede di farlo. Ci chiede di amarci al massimo di delle nostre possibilità.

Liturgia di oggi Domenica 15 Maggio 2022

V DOMENICA DI PASQUA – ANNO C

Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie;

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Alleluia. (Sal 97,1-2)

Prima Lettura

Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro.

Dagli Atti degli Apostoli

At 14,21b-27

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Salmo 144 (145)

R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere

e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza. R.

Per far conoscere agli uomini le tue imprese

e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è un regno eterno,

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R.

Seconda Lettura

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 21,1-5a

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più.

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

Egli abiterà con loro

ed essi saranno suoi popoli

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi

e non vi sarà più la morte

né lutto né lamento né affanno,

perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 15 Maggio 2022

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 13,31-33a.34-35

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

Parola del Signore

Il commento al Vangelo di oggi Domenica 15 Maggio 2022

Gesù ci indica un comandamento nuovo: quello di amare. Ma cosa significa amare? Ce lo spiega: vuol dire saper voler bene come lui ci ha voluto bene. Impossibile? No, se lui ci chiede di farlo. Ci chiede di volerci bene al massimo di quello che possiamo.

Meditando su questa Parola, proviamo ad immaginare la voce di Gesù in noi.

Cosa potrebbe direbbe ancora oggi al nostro cuore:

“Non solo vi amo, ma ho dato la mia vita per voi! Convertitevi dunque e credete alle mie parole, dove le mie parole sono parole d’amore e che generano amore. Il mio comandamento nuovo e rivoluzionario è questo: che vi amiate come io ho amato voi, dando la vita per voi! Vi chiedete come potrebbe essere possibile questo?

La risposta è nella mia Parola: nel momento in cui la metterete in pratica, a cominciare da piccoli passi, vi farete sempre più simili a me, e il vostro amore sarà simile al mio. Non dimenticate che “non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. La vostra amicizia verso di me sarà viva e imparerete ad amare, se seguirete il mio esempio e la mia parola”.

Leggi anche:

Spunto di riflessione per oggi:

Come ti parla Gesù nel cuore in relazione al brano del Vangelo?

Ti reputi una persona che sa amare?

Dove potresti migliorare in tal senso?

Cerchi di avere amore per chi è intorno a te, che ti sia simpatico o meno?

Spunto di preghiera per oggi:

Diciamo a Gesù: Gesù, anche se a volte non so amare, ti chiedo aiuto e voglio mettermi alla tua scuola e seguire i tuoi passi, tu che sei l’amore. Insegnami ad amare, Gesù, perché solo così la mia vita avrà sapore e riuscirò a superare ogni battaglia, con te. Amen.