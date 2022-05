Ucraina, Orlando: “38 mila i minori ucraini giunti in Italia da inizio guerra, 4 mila non accompagnati”

Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina sono arrivati in Italia circa 38 mila minori. Il governo italiano è al lavoro per accoglierli.

Oltre all’integrazione e al problema della lingua, c’è la questione delle migliaia di minori privi di accompagnamento.

“Dall’inizio del conflitto circa 38.000 minori sono giunti in Italia dall’Ucraina. La maggior parte è accompagnata da genitori (mamme o parenti)”. Lo dichiara, al ‘Corriere della Sera’, il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Il ministro ricorda poi che un simile afflusso impone di attrezzarsi per favorire l’integrazione di questi bambini nella scuola, in primo luogo con un supporto linguistico. In più, spiega Orlano, “i minori provenienti dall’Ucraina possono essere iscritti a scuola e avere un pediatra, dopo aver ricevuto un codice fiscale”. Al centro delle attenzioni del governo c’è poi il tema di come accogliere in sicurezza gli oltre 4 mila (4.037 al 12 maggio) minori ucraini non accompagnati. Questo, conclude il ministro, per fare sì che, il prima possibile, “questi bambini possano ricongiungersi con le loro famiglie senza nessuna procedura di adozione impropria”.