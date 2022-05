Guardia di Finanza sequestra carico da 2 mln di euro di elettrodomestici pericolosi

Le Fiamme Gialle sequestrano oltre trentamila articoli elettronici pericolosi per la salute. I prodotti erano diretti verso il Sud.

Considerevole l’importo delle merci sequestrate, valutato attorno ai due milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 32.721 elettrodomestici e prodotti elettronici pericolosi per la salute. Un sequestro pari a un valore commerciale di circa 2 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto gli articoli poi confiscati a bordo di un camion telonato. Il veicolo proveniva dal valico di Tarvisio. I finanzieri lo hanno fermato nelle vicinanze del casello autostradale di Venezia Est.

I documenti del carico mostrati dal conducente indicavano che la merce, di fabbricazione cinese, era stata sdoganata in Ungheria. La meta finale del carico invece era Napoli. Il camion trasportava articoli per la cucina (frullatori, friggitrici, cavi, batterie), per la casa e il tempo libero (stereo, tastiere, batterie) oltre che per la cura personale come le piastre per capelli.

Gli articoli sequestrati erano privi di dichiarazioni di conformità e delle garanzie a tutela della sicurezza dei consumatori, come previsto dalle legislazioni nazionali e europee. Tutti i prodotti riportavano un marchio “Ce” contraffatto. Per il conducente e l’importatore è arrivata la denuncia per tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi. A seguito di una perizia, l’autorità giudiziaria ha poi ordinato la distruzione dei prodotti confiscati dalla Finanza.