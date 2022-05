Dazn, ecco lo sconto: arriva l’accordo con l’Antitrust

L’emittente a pagamento e l’Antitrust arrivano ad un accordo: ne beneficeranno gli abbonati tramite “terzi” (come Amazon o Apple), che non hanno la possibilità di sospendere il servizio. Gli abbonati a Dazn possono mettere in pausa il loro abbonamento per 4 mesi, nei quali non vedranno i programmi e non pagheranno niente. Il loro account rimarrà attivo e avranno la possibilità di sospendere la pausa e riprendere il pagamento quando vorranno.

Il diritto alla pausa però non può essere esercitato quando ci iscriviamo “tramite terzi”, una situazione che ha attirato l’attenzione delle autorità dell’Antitrust, che ha sospettato una discriminazione ai danni di questi specifici clienti. Dazn e Antitrust hanno raggiunto un accordo, per chi ha attivato l’abbonamento tramite Amazon o Apple.

Dazn accordo antitrust: come funziona

Verrà data a disposizione un gift card di 5 euro al mese per due mesi, per un totale quindi di 10 euro di sconto. La pausa all’abbonamento è attivabile quando paghiamo tramite carta di credito o Paypal. Per mettere in pausa Dazn bisogna seguire queste istruzioni: