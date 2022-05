Meteo DOMANI mercoledì 18 maggio | cieli coperti

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 18 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 17 maggio.

Nord:

Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte su alpi e prealpi con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale sul nord-est; nubi cumuliformi sparse durante le ore centrali anche sull’appennino settentrionale, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Centro e Sardegna:

Bel tempo, con aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali sulle regioni tirreniche peninsulari, seguite da qualche debole rovescio o temporale.

Sud e Sicilia:

Bel tempo, con aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali sulle regioni tirreniche, seguite da qualche debole rovescio o temporale.

Temperature:

Minime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, regioni centrali tirreniche peninsulari, Sicilia e Calabria, in diminuzione sulle aree costiere adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche, in aumento al nord-ovest, aree costiere tirreniche peninsulari stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti orientali in pianura padana ed al centro-sud peninsulare, con sensibili rinforzi dalla sera su Puglia salentina e Calabria ionica; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Poco mossi tutti i bacini, con aumento del moto ondoso fino a molto mosso su adriatico e ionio.