Meteo OGGI giovedì 19 maggio | coperto al nord

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 19 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud nuvoloso bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 19 maggio.

Nord:

Molte nubi sull’arco alpino in graduale parziale attenuazione con qualche debole piovasco possibile durante le ore diurne, specie al pomeriggio. Cielo sereno o al più velato sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Cielo terso a parte il temporaneo transito di nubi alte ed innocue sulla Toscana.

Sud e Sicilia:

Cielo in prevalenza sereno a parte locali nubi tra bassa Calabria e Sicilia ionica.

Temperature:

Minime in calo su Emilia-romagna ed al centro sud; in lieve aumento sui rilievi nord orientali; stazionarie altrove. Massime in diminuzione su Piemonte, Friuli-venezia giulia, Lazio, Marche, Sardegna orientale ed al meridione; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali al meridione con rinforzi su Salento e Calabria ionica al primo mattino ma in rapida attenuazione ; deboli in prevalenza dai quadranti orientali sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio ed adriatico meridionale ma con moto ondoso in graduale calo per quest’ultimo; da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.